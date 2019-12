Mercato - Erling Haaland finalement vers la Juventus Turin !

Revirement de situation pour Erling Haaland, que l'on croyait tout proche de Manchester United. La presse italienne l'annonce finalement en partance pour la Juventus Turin !

Tous les médias européens s'accordent à dire qu'Erling Braut Haaland sera la principale attraction du mercato d'hiver. Leurs prédictions divergent, en revanche, au moment d'annoncer la future destination du prodige norvégien (19 ans), auteur de 28 buts sur cette première partie de saison dont 8 en 6 matchs de Ligue des Champions. En Allemagne, l'intérêt du RB Leipzig a été le premier à se faire connaître. Logique quand on connaît les liens étroits qui unissent l'actuel leader de la Bundesliga avec le RB Salzburg, où Haaland est sous contrat jusqu'en 2023.

Mais Manchester United s'est également positionné et, grâce à son manager norvégien Ole Gunnar Solskjaer, le club anglais est rapidement apparu comme le favori à la signature de la star montante du football mondial. La presse anglaise affirmait récemment que le choix du joueur se portait sur les Red Devils et en Norvège, on avançait même qu'il avait pris l'avion en direction de Manchester en fin de semaine dernière.

Un transfert à 30 millions d'euros ?

C'est donc un sacré contre-pied qu'on trouvé les médias italiens ce mardi, en annonçant avec quasi-certitude que l'avenir du serial-buteur s'écrira à la Juventus Turin. "Haaland arrive", écrit le Corriere dello Sport, à peine plus affirmatif que Tuttosport et son titre "Haaland, nous voilà !" Plus surprenant encore : un montant de seulement 30 millions d'euros est évoqué par les journaux transalpins, pour un transfert dont la conclusion est donc attendue dès le mois prochain... À suivre !