Mercato - Everton : Carlo Ancelotti est prêt à filer un gros coup de main au Real Madrid

Revenu en Premier League, l'hiver dernier, pour faire franchir un cap à Everton, Carlo Ancelotti aimerait profiter du prochain mercato pour s'offrir deux de ses anciens joueurs, Gareth Bale et James Rodriguez, devenus indésirables au Real Madrid.

Le 21 décembre dernier, Carlo Ancelotti, fraîchement remercié par le Napoli, posait ses valises à Everton avec "l'ambition d'être compétitif en Premier League". L'arrivée de l'ex-manager de Chelsea devait être la première étape d'un projet à long terme chez les Toffees, désireux de jouer le haut du tableau dans le championnat britannique, quatre ans après l'arrivée à leur tête du puissant Farhad Moshiri. La deuxième est censé intervenir au prochain mercato, avec le renforcement significatif d'une équipe qui peine à jouer les premiers rôles dans le Royaume (12e après 29 journées).

Forcément, Ancelotti a été sondé au moment de définir les priorités de recrutement. Et le technicien italien n'a pas hésité à viser haut, en citant les noms de deux de ses anciens poulains au Real Madrid, d'après Marca : James Rodriguez (28 ans) et Gareth Bale (30 ans). Le premier l'avait rejoint en provenance de Monaco, à l'été 2014, mais n'a jamais vraiment pu justifier les 80 M€ déboursés par la Casa Blanca, qui le traîne comme un boulet depuis plus de trois ans (il a été prêté au Bayern entre 2017 et 2019).

Un double-transfert estimé à moins de 50 M€ !

Le second, sur qui le Real avait misé 100 M€ à l'été 2013, quelques semaines après l'arrivée d'Ancelotti sur le banc, avait lui réussi ses deux meilleures saisons madrilènes sous les ordres du Transalpin (39 buts et 31 passes décisives entre 2013 et 2015). Un niveau qu'il n'a jamais vraiment retrouvé, depuis, au point de se retrouver, comme son coéquipier colombien, sur le marché des transferts.

Respectivement sous contrats jusqu'en 2021 et 2022, James et Bale ne rapporteront pas au club espagnol ce qu'ils lui ont coûté (le CIES estime leur valeur cumulée entre 30 et 45 M€), mais l'économie réalisée sur leurs salaires serait forcément appréciable pour les dirigeants merengue. C'est donc un grand service que pourrait leur rendre Ancelotti en récupérant ces deux indésirables. Après tout, en ces temps troublés, l'heure est à l'entraide...