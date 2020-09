Mercato - Everton sur le point de boucler le transfert d'Abdoulaye Doucouré !

Le mercato d'Everton prend de l'ampleur ces dernières heures ! En effet, les Toffees, qui font passer des visites médicales à Allan et James Rodriguez ce mercredi, sont aussi tout proches de boucler le transfert d'Abdoulaye Doucouré.

Selon Fabrizio Romano, le club de la Mersey est à "une étape" d'arracher la signature du milieu de terrain français contre 25 millions d'euros. Quelques détails doivent, toutefois, encore être négociés. De son côté, le joueur, qui est également dans le viseur de Monaco, est tombé d'accord avec Everton.

After completing deals for James Rodriguez and Allan, Everton are now one step away from signing also Abdoulaye Doucouré. €25m to Watford possible final fee but some detail still to be resolved. Personal terms ok. Ancelotti is making business... 🔵 #EFC #Everton