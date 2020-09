Mercato - Everton va s'offrir Abdoulaye Doucouré

Après quatre ans à Watford, Abdoulaye Doucouré (28 ans) va quitter Londres et les Hornets, direction la ville de Liverpool et le club d'Everton. Selon L'Equipe, le milieu de terrain français s'est engagé pour les quatre prochaines saisons en faveur des Toffees, soit jusqu'au 30 juin 2024. Dans l'opération Watford, relégué en Championship, va renflouer ses caisses de 25 millions d'euros (bonus inclus). L'ancien joueur du Stade Rennais sera la troisième recrue des pensionnaires de Goodison Park après le milieu de terrain brésilien Allan (ex-Napoli) et l'attaquant colombien James Rodriguez (ex-Real Madrid).