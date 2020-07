Mercato - Ezequiel Unsain met fin à la rumeur MHSC

A la recherche d'un gardien afin de remplacer Geronimo Rulli, le MHSC active plusieurs pistes. Celle menant à Ezequiel Unsain, le portier de Defensa (25 ans), était récemment évoquée par RMC Sport. Un intérêt confirmé par le principal intéressé qui a cependant précisé que les négociations n'ont pas abouti.

"C’est vrai que Montpellier m’a désiré, c’est certain, mais cette piste n’existe plus. Cela n’a pas pu se faire" a-t-il affirmé auprès de TNT Sports. "Cela aurait été une belle étape dans ma carrière, car j’aurais mis un premier pied dans le football européen, dans un club qui n’a pas de gardien titulaire… Mais bon, les choses arrivent pour une raison. Je dois bien faire les choses ici, pour que quand un club comme ça vient me chercher, il n’hésite pas à m’emmener" a finalement conclu le joueur argentin.