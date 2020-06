Mercato - Ezequiel Unsain suivi par le MHSC

"On a du monde, on a des listes, on avance", s'est réjouit Laurent Nicollin, lundi, au moment d'aborder le dossier du gardien de but. "On brouille les pistes, je suis tout ça sur les réseaux sociaux, mais on avance." De nombreux noms ont déjà été cités pour remplacer Geronimo Rulli à Montpellier, mais tous ne figuraient donc pas dans la liste établie par Teddy Richert, l'entraîneur des gardiens, et la cellule de recrutement héraultaise. Celui d'Ezequiel Unsain y est-il inscrit ? Il est en tout cas évoqué par nos confrères de RMC Sport, qui assurent que le MHSC prépare une offre de prêt avec option d'achat pour le portier argentin de Defensa, âgé de 25 ans.

RMC Sport indique par ailleurs que les dossiers David von Ballmoos (25 ans, Young Boys) et José Sa (27 ans, Olympiakos) sont toujours étudiés par les pensionnaires de Grammont. Il y a quelques jours, une autre piste sud-américaine avait été évoquée, celle menant à Guido Herrera (28 ans, CA Talleres).