Mercato - Fabian Ruiz fait l'unanimité au PSG !

Souvent divisés, Thomas Tuchel et Leonardo auraient tous deux coché le nom de Fabian Ruiz, pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Mais le transfert de l'Espagnol s'annonce complexe.

C'est assez rare pour être souligné. Alors qu'on leur prête des divergences de point de vue sur à peu près tous les dossiers en cours, Thomas Tuchel et Leonardo auraient enfin accordé leurs violons sur un profil, celui de Fabian Ruiz. C'est ce qu'avancent nos confrères de AS, selon qui le directeur sportif parisien et son entraîneur sont sous le charme de l'international espagnol (7 sélections) et convaincus de son apport potentiel dans le collectif du PSG.

Il faudrait donc s'attendre à voir les champions de France passer à l'action avant la fin du mercato, le 5 octobre. Le journal madrilène rappelle tout de même leurs limites financières du moment et la nécessité de vendre avant d'acheter, sur laquelle Leonardo a lui-même insisté il y a quelques jours. D'ailleurs, avant l'entre-jeu, le dirigeant brésilien souhaite renforcer en priorité le couloir droit de la défense.

Son cas divise à Naples

A trois ans de la fin de son contrat, Ruiz (24 ans) est estimé entre 70 et 90 millions d'euros (source CIES). Du côté du Napoli, le président Aurelio De Laurentiis s'est dit prêt à vendre n'importe quel joueur si tant est qu'une offre satisfaisante arrive sur son bureau, mais l'entraîneur Gennaro Gattuso considère son milieu de terrain comme intouchable. Reste à savoir qui aurait le dernier mot si le PSG se décidait à passer à l'action.