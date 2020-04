Mercato - Faitout Maouassa a tapé dans l'oeil de Man United

Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche, Faitout Maouassa, auteur de 3 buts splendides et d'une passe décisive en 23 matchs de Ligue 1, réalise une saison pleine du côté de Rennes. Arrivé en 2017 contre 7 millions d'euros en provenance de Nancy où il a été formé, l'international espoir français (21 ans) attire les convoitises, et pas des moindres. Dernièrement, selon les informations de L'Equipe, Manchester United serait venu aux renseignements pour le double champion d'Europe (catégories u17 et u19).

Déjà courtisé par Newcastle cet hiver, les dirigeants rennais risquent de recevoir de nombreuses sollicitations pour leur défenseur dont le contrat expire en 2021. Concernant la valeur de Maouassa, elle est estimée par le CIES entre 15 et 20 millions d'euros.