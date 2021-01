Mercato - Farid Boulaya répond à la rumeur OM

Ces dernières heures, le nom de Farid Boulaya a été associé à l'Olympique de Marseille en tant que remplaçant à Morgan Sanson, sur le départ. Mais l'international algérien du FC Metz a tordu le cou à toutes les rumeurs ce mercredi, au cours d'une interview avec Moselle TV.

""Est-ce que je vais finir la saison avec Metz ? Ouais, moi je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot et je ne calcule pas ce qu'il se dit. Pas de départ à Marseille donc ? Non, je ne calcule pas" a-t-il déclaré. Cette saison, Boulaya (27 ans) comptabilise 3 buts et 3 passes décisives en 16 matchs de L1 cette saison.