Mercato - FC Barcelone : Ronald Koeman indique la sortie à Luis Suarez !

D'après plusieurs médias espagnols, le nouvel entraîneur du Barça a expliqué à Luis Suarez qu'il ne comptera pas sur lui la saison prochaine. Son aventure en Catalogne touche à sa fin...

Ça sent la fin entre le FC Barcelone et Luis Suarez. Sept ans après son recrutement à Liverpool, contre plus de 80 millions d'euros, le club culé ne voit plus son avenir avec l'attaquant uruguayen (33 ans). Son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, ne compte plus sur lui et l'a contacté par téléphone pour lui annoncer la nouvelle, selon RAC1 et Mundo Deportivo.

Une réunion serait déjà prévue avec ses avocats pour envisager le départ de Suarez. A un an de la fin de son contrat (une option permettrait de le prolonger jusqu'en 2022), il pourrait rapporter quelques millions d'euros au Barça, mais une rupture à l'amiable semble envisagée. Elle pourrait lui permettre de trouver plus facilement un point de chute. L'Inter Miami, la franchise de David Beckham, qui a attendu que Matuidi casse son contrat avec la Juventus pour le recruter, le courtise depuis plusieurs mois.

Le départ de Suarez, désormais présenté par la presse catalane comme très probable, lancerait le grand ménage attendu cet été au Nou Camp. D'autres cadres de l'effectif blaugrana tels que Sergio Busquets (32 ans), Ivan Rakitic (32 ans), Arturo Vidal (33 ans), Samuel Umtiti (26 ans) ou encore Jordi Alba (31 ans) auraient également été inscrits sur la liste des joueurs transférables cet été.