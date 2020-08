Mercato - FC Séville : visite médicale pour Ivan Rakitic

Ivan Rakitic devrait initier l'exode annoncé au FC Barcelone. Le milieu de terrain croate (32 ans) est en passe de rejoindre le FC Séville, d'où il était arrivé en 2014, et serait déjà en train de passer sa visite médicale, d'après Marca. Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports, évoque un contrat de trois ans et un accord entre les deux clubs, sans préciser le montant de l'indemnité de transfert. Rakitic a encore un an de contrat en Catalogne...

Ivan Rakitic is back to Sevilla! Done deal and total agreement reached with Barcelona. He’s gonna sign for next three years. the Croatian midfielder is also having medical tests right now (as reported by @marca). Here-we-go 🤝 #FCB #Sevilla #Barcelona #Rakitic