Mercato - Ferran Torres devrait signer mardi à City

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Ferran Torres (20 ans) devrait quitter Valence et s'engager avec Manchester City. Selon ESPN, l'attaquant espagnol passera sa visite médicale demain à Barcelone et signera ensuite un contrat de cinq ans avec les Citizens. Le montant du transfert s'élèverait à 25M€ plus 12M€ de bonus. Il s'agirait de la première recrue du vice-champion d'Angleterre.

