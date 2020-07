Mercato - Fin de l'aventure à Liverpool pour Dejan Lovren

Depuis 2014, Dejan Lovren arbore fièrement les couleurs des Reds de Liverpool. Une Premier League, une Supercoupe d'Europe et une Ligue des Champions plus tard, le Croate semble arriver au bout de son aventure à Anfield. À 31 ans, le défenseur central n’a joué que 9 matches de championnat cette saison, et malgré la blessure de Joël Matip, l’ex-lyonnais n’a pas joué beaucoup plus, Jürgen Klopp privilégiant l’ascension du jeune Joe Gomez.

Dans ce contexte, Dejan Lovren devrait certainement plier bagage et va devoir trouver un point de chute cet été. The Times indique aujourd’hui que le Zénith Saint-Pétersbourg se serait positionné sur le dossier. Le club russe devrait, toujours d’après le tabloïd anglais, débourser aux alentours de 12 M d’euros pour signer le joueur, sous contrat jusqu’en 2021 avec le club de la Mersey.