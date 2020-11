Mercato - Fin de l'aventure rennaise en janvier pour Dalbert ?

Après un excellent début de saison, le Stade Rennais est en difficulté sur ses dernières rencontres et n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. À l'image de la mauvaise passe de Rennes, Dalbert ne parvient pas de son côté à s'imposer chez les Bretons. Suite à la blessure de Faitout Maoussa à la cheville en septembre dernier, le latéral gauche de l'Inter Milan s'était engagé pour un prêt d'un an à Rennes.

Toutefois, l'aventure rennaise pourrait prendre fin plus rapidement que prévu pour le Brésilien. Selon les informations de L'Equipe, en plus des mauvaises prestations sur le terrain le défenseur de 27 ans déçoit pour son "attitude peu empreinte de modestie". Alors que l'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine semble rétabli de sa blessure et qu'Adrien Truffert a réalisé de bonnes performances le côté gauche de la défense, les dirigeants rennais pourraient envisager de mettre fin au prêt de Dalbert au mois de janvier.