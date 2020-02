Mercato - Finalement, Edinson Cavani reste au PSG

Le Parc des Princes va encore pouvoir profiter d'Edinson Cavani (32 ans). Il y a quelques petites minutes, L'Equipe a annoncé la fin des négociations entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid au sujet d'un potentiel transfert de l'avant-centre uruguayen chez les Colchoneros.

Un accord était espéré dans le clan du Matador. Il semblait même possible, voire proche ces toutes dernières heures entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et de l'Atlético Madrid. Mais le couperet vient de tomber... À en croire nos confrères de L'Equipe, le club madrilène aurait renoncé, faute de liquidités suffisantes, à enrôler l'attaquant uruguayen cet hiver.

Le quotidien sportif précise que les dirigeants des Rouge-et-Bleu attendaient au moins vingt millions d'euros pour accepter de libérer leur numéro 9, en fin de contrat au 30 juin prochain. Un montant inatteignable pour les Colchoneros, qui comptaient se séparer de Thomas Lemar pour pouvoir augmenter leur offre. Mais l'international tricolore n'a pas trouvé preneur...

Les échanges entre les deux formations sont donc désormais terminés et il apparaît qu’Edinson Cavani, qui a pourtant tout tenté pour rejoindre les abords du Wanda Metropolitano - l'avant-centre était prêt à baisser ses émoluments pour faciliter la transaction et a même tenté de joindre directement Nasser Al-Khelaïfi sur son portable -, restera fidèle à Paris... cinq mois de plus.