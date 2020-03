Mercato - Firmin Mubele : 'La L2 avec Toulouse ? Non, ça ne m'intéresse pas'

Prêté par Toulouse à Astana depuis cet été, Firmin Mubele a réalisé un bon début de saison (12 matchs TCC, 1 but, 1 passe décisive) avant d'être stoppé, brusquement, par une blessure au genou. Opéré à la fin du mois de septembre, et aujourd'hui à Lille pour sa rééducation, l'attaquant de 25 ans doit rejoindre Astana début avril pour reprendre l'entraînement avec le groupe.

Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le TFC, Mubele ne s'imagine pas du tout revenir en Occitanie pour la saison prochaine, d'autant plus si les Mauves jouent en Ligue 2. “Je suis prêté jusqu’à la fin juin. On discutera ensuite de l’avenir. Jouer en Ligue 2 avec Toulouse ? Non, non, ça ne m’intéresse pas” a-t-il déclaré, chez nos confrères de Lesviolets.com. Toulouse, dernier du championnat avec 13 points, compte 17 points de retard sur le premier non-relégable.