Mercato - Flick donne un indice sur le futur de Thiago Alcantara

Après sept ans de bons et loyaux services, Thiago Alcantara a décidé de quitter le Bayern Munich, cet été, à un an de la fin de son contrat. Les champions d'Allemagne ne s'opposeront pas à son départ, à condition de récupérer une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Pas de quoi décourager les principaux courtisans du milieu espagnol (29 ans), parmi lesquels on retrouve Liverpool.

Les Reds font d'ailleurs partie des favoris sur ce recrutement, si l'on suit Hansi Flick. Interrogé par Sport Bild sur l'avenir de son futur-ex-joueur, l'entraîneur bavarois lui a effectivement prédit un potentiel départ en Premier League. "Maintenant qu'il veut un nouveau challenge, à mon avis ce sera en Premier League", a-t-il confié. A suivre...

