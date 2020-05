Mercato - Florentin Pogba se rapproche d'un retour en France

Libre de tout contrat depuis son départ de Géorgie et de la franchise de Major League Soccer de l'Atlanta United, Florentin Pogba (29 ans) est bien parti pour faire son retour en France. Selon les informations de France Football, le défenseur polyvalent (axial ou latéral gauche) serait en contacts avancés avec le FC Sochaux Montbéliard. L'ancien joueur du Celta Vigo, de Sedan, de l'ASSE et de Gençlerbirligi (Turquie) pourrait rapidement rejoindre le Doubs et les Lionceaux, qui ont terminé à la quatorzième place de Ligue 2 cette saison.