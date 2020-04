Mercato - Florentino Luis dans le viseur des deux clubs de Séville

Âgé de 20 ans, Florentino Luis représente l'un des plus gros potentiels du centre de formation du Benfica Lisbonne. Pour autant, l'international Espoirs portugais connait quelques difficultés à s'imposer dans l'effectif de Bruno Lage, lui qui a déjà été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain par le passé.

Ce mercredi, A Bola et Estadio Deportivo évoquent des intérêts espagnols pour le milieu de terrain défensif. Les deux médias, portugais et espagnol, assurent ainsi que le joueur est dans le viseur des deux clubs de Séville : le FC et le Betis. Toutefois, nos confrères andalous estiment que le joueur n'est pas une priorité de recrutement.