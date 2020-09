Mercato - Florentino Luis se rapproche de l'AS Monaco !

Florentino Luis (21 ans) se rapproche encore un peu plus de l'AS Monaco ! Lancé en pro au début de l'année 2019, lorsqu'il avant encore 19 ans, le milieu de terrain défensif portugais n'a que très peu joué l'an passé et n'entre pas, non plus, dans les plans de Jorge Jesus pour cette saison. Ainsi, le milieu de terrain compte forcer son départ, comme nous vous l'expliquions hier.

Ce mercredi, A Bola, l'un des principaux médias portugais, explique que Florentino Luis est tout proche d'arriver en prêt payant (2 millions d'euros) en Principauté. En revanche, l'ASM n'aurait aucune option d'achat. Record, un autre journal lusophone, voit plutôt un prêt avec option d'achat, sans donner de détails. Florentino Luis se rapproche donc d'une aventure en France.