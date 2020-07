Mercato - Florentino Pérez envoie un message très clair sur le mercato du Real

L'euphorie du titre glané hier soir par le Real Madrid ne lui fera pas faire n'importe quoi sur le mercato estival. Interrogé par la radio Onda Cero, le président merengue Florentino Pérez a effectivement annoncé qu'il "n'y aura pas de grosse signature cet été", ajoutant que "la situation (économique) est mauvaise". Une déclaration qui confirme une tendance assez nette établie après la crise du coronavirus. Le Real n'aura pas les moyens de renouveler son effectif avec de nouvelles stars, et il lui faudra opérer par quelques retouches.

Une bouffée d'oxygène, aussi, pour les dirigeants parisiens et rennais, qui n'ont a priori plus rien à craindre des nouveaux champions d'Espagne quant à l'avenir de Kylian Mbappé (21 ans) et Eduardo Camavinga (17 ans). Les deux jeunes talents français, courtisés depuis de longs mois par le Real, devraient revenir au menu des discussions à l'horizon 2021.