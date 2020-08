Mercato - Florian Thauvin et l'OM discutent prolongation...

Des discussions ont récemment été entamées par l'OM et Florian Thauvin autour d'une prolongation.

Il est gaucher, n'a plus qu'un an de contrat à honorer et parvient à se trouver une place dans l'actualité footballistique ce mercredi matin. Non, il ne s'agit pas de Lionel Messi, qui fait la une de tous les journaux après avoir annoncé son départ au FC Barcelone, mais de Florian Thauvin. A un peu plus d'un mois de la fermeture du marché des transferts, il est là aussi question de son avenir, mais la tendance, contrairement au sextuple Ballon d'or, n'est pas au départ.

Déterminé à jouer la Ligue des Champions avec un club qu'il porte dans son coeur, l'ancien bastiais n'a jamais vraiment été concerné par le mercato en cours. Mais sa situation contractuelle implique une certaine anticipation et les dirigeants marseillais, pas très emballés à l'idée de le voir partir gratuitement l'été prochain, semblent avoir pris les devants. D'après RMC Sport, de premiers échanges ont débuté entre l'OM et Thauvin, autour d'une potentielle prolongation.

Thauvin aborde une saison cruciale

Contrairement à Dimitri Payet (33 ans), prolongé en juillet, et probablement Steve Mandanda (35 ans), à qui un nouveau contrat va bientôt être offert, il serait surprenant de voir Thauvin et ses dirigeants négocier une baisse de salaire. A 27 ans (il en aura 28 en janvier 2021), le champion du Monde n'a aucune raison de revoir ses prétentions à la baisse. L'OM, en rallongeant son engagement, ferait automatiquement monter sa cote et en sortirait, de toute façon, gagnant.

Obstrué par une lourde blessure à une cheville et apparu à seulement deux reprises en 2019-2020, début septembre (10' contre St-Etienne) puis début mars (10' contre Amiens), l'attaquant marseillais est en pleine possession de ses moyens pour aborder une saison cruciale dans sa carrière, avec le retour en C1 à l'horizon, donc, mais aussi l'Euro 2021 avec les Bleus en ligne de mire. Régler rapidement la question de son avenir l'aiderait probablement à l'aborder plus sereinement...