Mercato - Fofana s'exprime sur son départ de Saint-Étienne

Leicester et Saint-Étienne ont officialisé, hier, le départ du défenseur central français Wesley Fofana (19 ans) pour 35 millions d'euros + 5 de bonus. Fofana, qui s'est engagé pour 5 ans avec les Foxes, est revenu sur son départ.

Une vente historique pour Sainté. En rejoignant Leicester pour 40 millions d'euros (bonus compris), Wesley Fofana (19 ans) est devenu la plus grosse vente de l'histoire de son club formateur. Mais le départ du défenseur central des Verts n'a pas été simple. Il a fallu des semaines de négociations, mais surtout l'accord du coach Claude Puel.

"Je lui ai envoyé un message après mon officialisation pour lui dire que, malgré des derniers jours pas top entre nous, je n'oublie pas que c'est grâce à lui que j'en suis là. Il m'a un peu donné de tout pour réussir", a reconnu Fofana dans une interview accordée à L'Équipe.

Puel fier de Fofana

Pas rancunier l'entraîneur français a répondu à son ancien protégé "En me disant qu'il voulait me garder mais qu'il accepte mon choix. Il est fier de moi. C'est top. Je ne pars pas fâché avec le coach. Ils ont compris mon choix, au club. J'en suis super content. Le club a des besoins et je pars en faisant rentrer beaucoup d'argent. Tout le monde est content. Je ne voulais pas partir en guerre contre mon club formateur. Il m'a tout donné depuis mes 14 ans. Je sais que je peux l'appeler si j'ai besoin. Et vice versa."

Toujours selon L’Équipe, la direction stéphanois a ciblé trois profils pour remplacer Fofana : Filip Benkovic (23 ans) de Leicester justement, Ousseynou Ba (24 ans) et Pape Abou Cissé (25 ans) de l'Olympiakos.