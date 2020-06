Mercato - Franck Kessié a la cote en Angleterre

Titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain de l'AC Milan, Franck Kessié (23 ans) pourrait vivre un été 2020 agité. En effet, comme le rapporte Tutto Sport aujourd'hui, deux clubs anglais seraient intéressés par son profil. Il s'agit d'Everton et son entraîneur Carlo Ancelotti, et Newcastle, peut-être racheté par un fonds d'investissement saoudien ou par Henry Mauriss, un milliardaire américain à l'affût pour prendre les reines du club.

Auteur d'un but et une passe décisive en vingt-six matchs de Serie A, l'Ivoirien était d'ailleurs dans le viseur du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Mais Leonardo, directeur sportif francilien, avait bien compris que le colosse ne souhaitait pas pour le moment bouger de la Lombardie, après avoir pris la température. En attendant, Kessié reste un homme très courtisé, et voit désormais sa cote grandir du côté de l'Angleterre.