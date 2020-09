Mercato - Fulham en passe de retirer une belle épine du pied à l'OL

Bertrand Traoré, qui n'est plus en odeur de sainteté à Lyon, plaît à Fulham, qui envisage de formuler une offre pour l'incorporer à son effectif avant son retour en Premier League.

Et si sa prochaine vente était une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais ? Alors que les questions autour de l'avenir de Houssem Aouar, Memphis Depay et autre Moussa Dembélé angoissent les supporters rhodaniens, il se pourrait qu'un joueur moins habitué du onze de Rudi Garcia, considéré même comme un indésirable, les précède sur la liste des départs : Bertrand Traoré.

Ses trois saisons passées dans le Rhône n'ont visiblement pas fait baisser la cote de l'attaquant burkinabé en Premier League. Leicester, Everton, Newcastle et Crystal Palace se sont penchés sur sa situation, mais Fulham, tout juste promu dans l'élite, réfléchit sérieusement à se l'offrir, à en croire Sky Sports. Acheté 10 millions d'euros à Chelsea en 2017, Traoré est désormais estimé entre 15 et 20 M€ (valeur CIES), à deux ans de la fin de son contrat.

Resté sur le banc lors du match de reprise contre Dijon, vendredi dernier (victoire 4-1), le gaucher de 24 ans voit ses perspectives de temps de jeu bouchées au Groupama Stadium, quand bien même les cadres cités plus haut viendraient à partir. Un transfert en Premier League lui offrirait une belle occasion de relancer sa carrière. Et permettrait à l'OL de se séparer de l'un des plus gros flops de son histoire récente.