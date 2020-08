Mercato - Gabriel en route vers Arsenal !

Le dossier Gabriel touche à sa fin ! Le défenseur central lillois de 22 ans serait proche de rejoindre Arsenal selon RMC Sport. Un accord devrait rapidement être trouvé. Naples, qui veut s'offrir le joueur depuis plusieurs semaines, n'a cependant pas encore lâché l'affaire. Les Italiens pourraient proposer "une surenchère salariale" au Brésilien selon L'Équipe. Un dénouement devrait rapidement arriver. Le montant du transfert avoisinerait les 30M€, bonus inclus.

Pour rappel, le LOSC a déjà trouvé le remplaçant de Gabriel avec l'arrivée de Sven Botman (20 ans).

Pour #Gabriel, finale entre #Arsenal et #Naples.

Arsenal est en pôle mais le Napoli relance inlassablement le joueur et le Losc.

Le joueur doit prendre sa décision ce soir ou dans la nuit.

Le #Losc est d’accord avec Arsenal et Naples : Le Losc va récupérer 30M€ ! #RMCsport