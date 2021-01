Mercato - Gaëtan Laborde proche d'un départ ?

Le mercato n'est ouvert que depuis un peu plus de vingt-quatre heures et certains joueurs sont déjà la cible de nombreuse rumeurs. C'est le cas de Gaëtan Laborde qui à l'image de son équipe réalise un excellent début de saison sous le maillot de Montpellier. Avec 6 buts inscrits et 6 passes décisives, de nombreux clubs suivent l'attaquant de 26 ans de très près comme l'Olympique de Marseille. Invité sur Europe 1 ce samedi, Christophe Hutteau son agent a fait le point sur la situation de son joueur.

"Le voeu premier de Gaëtan est de rester jusqu'à la fin de saison. C'est le plan de carrière qu'on s'était fixé avec le président Laurent Nicollin. Il n'y a pas de velléité de départ cet hiver. S'il reste, ce sera tout sauf une catastrophe car il se sent bien dans ce club, où il continue de progresser, où il prend du plaisir. Maintenant on peut imaginer que le club de Montpellier puisse se dire 's'il y a une offre concrète, je me retrouve dans l'obligation de le vendre'. Cela peut être aussi cette situation-là, ce n'est pas à exclure. Il n'y a rien de fermé" a déclaré le fondateur de l'agence CH conseil et Management.