Mercato - Gareth Bale s'exprime sur son avenir et tacle le Real

S'il y en a un qui aime les trêves internationales, c'est bien Gareth Bale. L'international gallois ne boude pas son plaisir d'avoir quitté Madrid pour rejoindre sa sélection. "Je pense que tout le monde sait à quel point ça me fait plaisir de rejoindre le Pays de Galles. C'est sympa de revenir dans un endroit où on est plus apprécié et soutenu par les fans", lâche le gaucher à nos confrères de Sky Sports, avec une référence implicite mais évidente à sa situation au Real.

Bale se confie avec autant de franchise sur son départ avorté vers la Chine, l'été dernier. "J'ai essayé de partir l'année dernière, mais ils (le Real) ont tout bloqué à la dernière seconde", regrette-t-il. "C'était un projet qui m'excitait, mais qui ne s'est pas matérialisé. Nous avons étudié d'autres opportunités de partir, mais le club ne l'a pas autorisé." L'attaquant de 31 ans reste ouvert à un départ, potentiellement en Premier League, mais ne semble pas excessivement pressé. "Nous verrons ce qui va se passer, nous avons encore du temps dans ce mercato et plusieurs autres mercato d'ailleurs", ajoute-t-il, alors que son contrat au Real prend fin dans deux ans. "Le temps nous le dira, mais je pense que la décision est entre les mains du Real Madrid."