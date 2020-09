Mercato - Gareth Bale vers un prêt à Manchester Utd ?

Pas franchement pressé de mettre les voiles, malgré un temps de jeu dérisoire au Real Madrid, Gareth Bale (31 ans) serait finalement ouvert à un départ cet été. Selon Sky Sports, l'attaquant gallois accepterait de prendre part à un nouveau challenge à condition qu'un club lui démontre son envie de le recruter, en se positionnant officiellement auprès des dirigeants madrilènes.

Le Times va plus loin et prétend que Bale envisagerait de rallier Manchester United, dans le cadre d'un prêt. Une opération qui ne rebuterait pas la Casa Blanca, où Bale est sous contrat jusqu'en 2022 avec un salaire XXL à la clef (environ 17 M€ par an).