Mercato - Gasset s'agace du manque de recrue à Bordeaux

À trois jours de la fin du mercato, Bordeaux n'a toujours pas annoncé la moindre recrue. L'entraîneur des Girondins, Jean-Louis Gasset s'est plaint de cette situation aujourd'hui en conférence de presse. "Quand moi je parle d'entrées, les dirigeants me parlent de sorties. On parle plus de comptabilité que de football", a pesté le technicien français.

Pourtant Bordeaux, qui est la pire attaque de L1, aurait bien besoin de renforts. "Moi, je dis ce que je vois. J'ai donné les cibles. On peut améliorer l'équipe et avoir de l'ambition. Si ce n'est pas possible, on fera avec, mais il me semble qu'on pourrait améliorer l'équipe à moindre coût mais ce n'est pas moi qui prends la décision. Si je donne une bonne idée, c'est tout le monde qui va en bénéficier."