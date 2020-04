Mercato - Geronimo Rulli n'exclut pas de retourner en Argentine

Arrivé en prêt en provenance de la Real Sociedad cette saison, Geronimo Rulli réalise de très bonnes performances dans les cages du MHSC. A 27 ans, l'Argentin est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat et attire déjà des convoitises, à l'image de l'intérêt du FC Séville. Interrogé par TNT Sports au sujet de son avenir, il "n'exclut pas la possibilité" de revenir jouer dans son pays natal. Il a d’ailleurs eu l’occasion de rejoindre Boca Juniors il y a deux ans. "J’ai eu un échange avec Boca à l’été 2018, et évidemment, quand Boca vous appelle, c’est quelque chose de différent, nous parlons d’une des plus grandes équipes d’Amérique, d’Argentine".

Mais le portier pailladin explique l'échec de ce transfert, "à cette époque, il était difficile de me faire partir de la Real Sociedad et pour de nombreuses autres raisons, un accord n’a pas pu être trouvé. Mais, ma mère est fan de Boca et c’est son rêve de me voir jouer à la Bombonera". Concernant le club argentin de son choix il déclare : "si je dois choisir entre retourner à Estudiantes (son club formateur) ou à Boca, je choisis Estudiantes à cause de mon passé, de ma famille et parce que c’est là où j’ai grandi". En revanche, le gardien du MHSC ne compte pas quitter le continent européen de si tôt, "aujourd’hui, les deux équipes ont des gardiens de but et mon présent comme mon avenir sont dans le football européen". Si Montpellier souhaite conserver son portier à l'issue de la saison, les dirigeants devront débourser 11 millions d'euros.