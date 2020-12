Mercato - Girondins : Gasset se prononce sur le dossier Baysse

En fin de contrat au 30 juin prochain, Paul Baysse (32 ans) n'a toujours pas prolongé son contrat sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc, a été invité à donner son avis sur une potentielle extension de bail du défenseur central (12 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive) en Aquitaine. Un avis limpide.

"Ce n’est pas à moi, normalement, de répondre à cette question. J’ai un avis. Franchement, si je l’ai mis titulaire depuis que je suis arrivé, vous devez connaitre mon avis. Ça vous donne une petite indication. Je le connais depuis qu’il a 18 ans, je l’ai suivi dans sa carrière. Je sais où je vais avec l’homme, j’ai mon idée, bien sûr. Mais après il y a des paramètres que je ne maitrise pas. Je donne mon avis, et ensuite c’est possible ou non", a indiqué le technicien bordelais.