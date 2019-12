Mercato - Girondins : Nikola Kalinic et Munas Dabbur dans le viseur

Même si les Girondins avaient annoncé vouloir dégraisser leur effectif, Nikola Kalinic (AS Roma) et Munas Dabbur (FC Séville) seraient les deux priorités du mercato pour renforcer l’attaque bordelaise selon Girondinfos. Costaud et expérimenté, les deux attaquants ont déjà évolué sous les ordres de Paulo Sousa : Munas Dabbur (27 ans) a croisé sa route au Maccabi Tel-Aviv lors de la saison 2013-2014 tandis que le Croate (31 ans) a été entraîné deux saisons par le Portugais à la Fiorentina (2015-2017).

Alerté par la situation de ses deux anciens protégés (Kalinic et l’Israélien n’ont joué que 6 et 9 matchs toutes compétitions confondues), le technicien de 49 ans souhaite les faire venir pour renforcer une attaque girondine en berne (1 but inscrit sur les trois derniers matchs de Ligue 1). Prêté à l’AS Rome par l’Atlético Madrid, l’international croate (42 sélections) souhaiterait continuer en Serie A d’après Il Messaggero. Pour le second, la situation est différente : après deux saisons abouties au RB Salzbourg (66 buts toutes compétitions confondues), il ne peut se contenter de ronger son frein sur le banc andalou. Quel que soit le nom de celui qui signera, nul doute qu’il constituera un atout pour la seconde partie de saison du club au scapulaire.