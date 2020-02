Mercato - Giroud a une offre pour son avenir

Le mercato hivernal ne s'est pas déroulé comme prévu pour Olivier Giroud. Si plusieurs prétendants ont été annoncés pour le Français (Lazio, Tottenham, Inter Milan), il est finalement resté à Chelsea, faute d'offre concrète. A 33 ans, le buteur tricolore devrait donc terminer la saison comme il l'a commencée, c'est à dire avec un temps de jeu famélique. De quoi mettre en danger sa place pour l'Euro 2020.

Le 30 juin prochain, il sera donc en fin de contrat chez les Blues et pourra partir libre. Or, The Telegraph annonce que la Lazio Roma aurait proposé un pré-contrat à l'ancien montpelliérain en vue d'une signature lors du marché estival. Néanmoins, Giroud souhaiterait temporiser avant de donner sa décision puisqu'il espère un nouveau signe de Tottenham.