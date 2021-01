Mercato - Grenier reste flou sur son avenir

Clément Grenier arrive à la fin de son contrat en juin prochain et son avenir au Stade Rennais semble très incertain. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, le milieu de terrain de 30 ans s'est confié sur son avenir. Après deux saisons et demies passées dans le club breton, l'ancien joueur des Gones n'écarte pas un départ cet hiver.

"Si je vais rester jusqu'en juin ? Je ne sais pas. On ne peut pas être satisfait de ce que j'avais en début de saison. Mais j'ai énormément de reconnaissance envers le club et les propriétaires qui m'ont fait confiance, et un super rapport avec les supporters, qui m'ont soutenu quand c'était un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qui se passera. Aujourd'hui, je suis là à 100%" a déclaré le milieu rennais.