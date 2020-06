Mercato - Griezmann insiste pour la MLS

Ce n'est un secret pour personne, Antoine Griezmann est un grand fan de la culture américaine et de la NBA. D'ailleurs, il a traversé l'Atlantique à plusieurs reprises dans le but de pouvoir assister à un match de basket. Une affection pour les Etats-Unis qui lui a donné une idée en particulier : finir sa carrière en Major League Soccer. En mars dernier, le champion du monde, actuellement au FC Barcelone, avait déjà déclaré être tenté de rejoindre le championnat nord-américain et vouloir finir sa carrière là-bas. Une envie qu'il a réaffirmée lors d'une interview dans les colonnes du Los Angeles Times.

Tout semble déjà planifié dans l'esprit de l'international tricolore (78 sélection). A désormais 29 ans, il souhaite réaliser un premier "rêve" en "gagnant la Liga et la Ligue des Champions avec le Barça". Puis, "après avoir gagné, quoi qu'il arrive, il y a une autre Coupe du monde (à remporter) au Qatar (2022). Et après, la MLS". Concernant le choix du club qu'il aimerait rejoindre une fois aux Etats-Unis, il répond : "je ne sais pas avec quelle équipe, mais je veux vraiment y jouer (…) avec la possibilité de bien jouer et de faire partie de l'équipe qui lutte pour un titre." Quoi qu'il en soit, le joueur Barcelonais (26 matchs, 8 buts, 4 passes décisives en Liga) semble décidé. "C'est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis" assure-t-il. Transféré à Barcelone contre 120 millions d'euros en 2019, Griezmann est sous contrat jusqu'en 2024.