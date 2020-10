Mercato - Guardiola devrait prolonger à Manchester City

Arrivé à l'été 2016 à Manchester City, Pep Guardiola est en fin de contrat à la fin de la saison. Dans un papier du Telegraph, le directeur des opérations du club anglais, Omar Berrada explique la volonté des dirigeants des Skyblues de voir le catalan rester sur le banc.

"Nous aurons une conversation avec lui au bon moment et espérons qu'il prolongera son séjour car sa contribution a été énorme et sera durable. Ces conversations auront lieu au bon moment, mais notre position est très claire : nous voulons qu'il reste. Cela signifie qu'il est heureux d'être ici. Il se sent bien chez nous. Pep est le meilleur manager du monde et nous voulons qu'il reste."