Mercato - Guendouzi explique pourquoi il a quitté Arsenal

Malgré quelques prestations convaincantes sous le maillot des Gunners, les dirigeants d'Arsenal ont décidé de prêter l'international espoir au Herta Berlin. Face à la concurrence de Ceballos, Xhaka, Elneny, Partey, ou encore Willcock, l'ancien Lorientais est allé chercher du temps de jeu du côté de l'Allemagne.

"J'avais vraiment besoin de jouer cette année, d'avoir un nouveau défi. C'était la chose la plus importante pour moi. Je suis encore jeune, je n'ai que 21 ans, donc le temps de jeu était ma priorité absolue. Je sais qu'en allant au Hertha Berlin, je peux vraiment m'exprimer dans un grand championnat, donc tout est parfait. C'est un très bon club allemand, avec une grande ambition, et je suis prêté pendant un an là-bas. Je vais tout donner pour ce club" a déclaré le milieu de terrain de 21 ans.