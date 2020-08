Mercato - Guillaume Hoarau est en quête d'un nouveau challenge

Après six années de bons et loyaux services (184 matches joués toutes compétitions confondues, 118 buts), Guillaume Hoarau quitte les Young Boys de Berne. Malgré ses 36 printemps et un dernier exercice relativement moyen (2 buts en 17 matches de championnat), l'attaquant réunionnais ne compte pas encore ranger ses crampons au placard. Selon L'Equipe, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, désormais libre de tout engagement, compte bien trouver un nouveau challenge. Avis aux amateurs.