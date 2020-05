Mercato - Guillermo Maripan ouvre la porte à un départ de Monaco

Arrivé l'été dernier à Monaco en provenance d'Alaves, Guillermo Maripan (20 matchs de Ligue 1, 2 buts) attise déjà les regards extérieurs. En effet, le FC Porto, Watford, West Ham et Tottenham suivraient le défenseur central. Des opportunités que le joueur de 26 ans ne manquera pas de saisir.

"Les possibilités sont là et si une opportunité se présente à moi, je dois prendre la meilleure décision pour continuer mon évolution" confie-t-il au journal chilien El Mercurio. "C’est bon signe que les clubs gardent un œil sur moi, cela veut dire que je suis sur le bon chemin et que je fais bien mon travail", se réjouit-il ensuite. Cette saison, Maripan et ses coéquipiers ont terminé le championnat à la 9ème place. Pour rappel, en 2019, le club monégasque avait déboursé 18 millions d'euros pour l'international chilien (24 sélections) sous contrat jusqu'en 2024.