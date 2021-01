Mercato - Guingamp fustige Imbula pour son essai à Nantes !

Guingamp l'a mauvaise. Alors que son ancien joueur Giannelli Imbula (28 ans) s'entraînait avec la réserve (N2) depuis octobre et la fin de son aventure à Sotchi, l'EAG venait d'intégrer le milieu de terrain à son groupe pro et espérait une signature prochaine. Or, rien ne s'est passé comme prévu. Jeudi, 20 minutes révélait que l'ancien marseillais avait accepté un essai au FC Nantes, une nouvelle qui a passablement irrité le club de Guingamp. "Le club a appris par voie de presse que Giannelli avait répondu favorablement à la sollicitation du FC Nantes qui souhaite le mettre à l’essai, alors qu’un rendez-vous était fixé lundi prochain avec son entourage pour définir son avenir à l’EAG. Une attitude irrespectueuse envers le club qui met un terme définitif aux négociations en cours quelque soit l’issue de son essai en Loire-Atlantique", a écrit le club dans un communiqué.