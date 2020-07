Mercato - Guirassy pour remplacer Osimhen ?

Alors que Victor Osimhen serait en bonne voie pour rejoindre Naples, le LOSC s'active déjà pour lui trouver un successeur. Sur le dossier Jonathan David (20 ans, La Gantoise) et Marcos Paulo (19 ans, Fluminense), le club nordiste serait rentré en contact avec un joueur cette fois-ci de Ligue 1. Et selon Le Courrier Picard, il s'agirait de Sehrou Guirassy (24 ans).

Auteur de neuf buts et une passe décisive cette saison avec Amiens, l'attaquant français serait donc une potentielle solution pour palier au départ d'Osimhen. L'ancien de Cologne coûterait entre 15 et 20 millions d'euros, et aurait un véritable bon de sortie. "S’il y a une belle proposition, on le lâchera", a déclaré Bernard Joannin, président du club picard.