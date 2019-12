Mercato - Haaland aurait déjà choisi sa future destination

Il n'a que 19 ans et l'Europe se l'arrache déjà. Second meilleur buteur de la Ligue des Champions après la phase de poules, Erling Haaland n'a pas tremblé pour sa première participation dans la compétition. En revanche, les filets, eux, ont tremblé sous le coup des frappes du norvégien, buteur face à Liverpool, Naples et Genk. Terriblement efficace dans le championnat autrichien (16 buts, 6 passes décisives en 14 matchs), le natif de Leeds, en Angleterre, s'est servi de la LDC comme vitrine. Alors que le marché hivernal se profile, ainsi qu'une trêve de deux mois en Autriche, l'attaquant passé par Molde pourrait en profiter pour rejoindre un cador européen.

Si son club a réfuté la rumeur selon laquelle le RB Leipzig, autre club satellite de Red Bull, avait une clause pour recruter Haaland, l'international norvégien (2 sélections) aurait bel et bien visité les installations de l'actuel leader de Bundesliga, ainsi que celles du Borussia Dortmund. Néanmoins, c'est dans un pays un peu plus à l'Ouest que le joueur lui-même souhaiterait aller, selon les informations du Daily Mail. D'après le média britannique, Haaland aurait rencontré Ole Gunnar Solskjaer en Autriche et le discours du coach de Manchester United aurait plu au jeune buteur. Pour l'heure, une seule chose est sûre : les rumeurs se multiplient à son sujet et il est nécessaire de prendre des pincettes. De plus, nul doute que Mino Raiola, son agent, pourrait faire durer ce dossier afin de faire monter les enchères.