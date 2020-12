Mercato - Haaland pourrait rester longtemps à Dortmund selon Mino Raiola

Annoncé un peu partout en Europe et notamment au Real Madrid, Erling Haaland (20 ans) ne quittera pas la Bundesliga coûte que coûte selon son agent Mino Raiola, qui a profité d’un long entretien avec le journal italien Tuttosport pour évoquer l’avenir du Norvégien.

"Ce n'est pas dans mes habitudes de révéler des détails passés ou d'éventuelles négociations de transfert à venir quand on parle d'un joueur sous contrat long, pour plusieurs saisons avec un club. Haaland a signé à Dortmund jusqu'au 30 juin 2024. Les journaux parlent d'un intérêt du Real Madrid. Eh bien, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Haaland se sent très bien pour le moment au Borussia et à Dortmund", a confié le représentant du jeune buteur, avant de poursuivre. "Il a l'ambition de gagner la Ligue des champions et grâce à ses buts, il a permis à son équipe d'être en tête de son groupe avec 10 points en 5 matches. Quand il partira, Haaland ne le fera pas pour l'argent mais plutôt pour une question d'ambition et de charme que lui fera son nouveau club". De quoi refroidir certains cadors européens et rassurer les supporters de Dortmund.