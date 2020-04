Mercato - Haaland prêt à snober le Real Madrid

Hier encore, Erling Haaland apparaissait en une de Marca, le quotidien madrilène rappelant le désir du Real de s'offrir le jeune attaquant norvégien (19 ans) en vue de la saison prochaine. Nos confrères parlaient même d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros, qui faciliterait les affaires de la Casa Blanca. Sauf que d'après les informations de Bild, cette clause ne sera active qu'à partir de l'été 2022 et d'ici-là, c'est une somme bien plus élevée qu'il faudra débourser pour s'offrir le nouveau joyau du football européen.

Le journal allemand va plus loin et affirme qu'un départ dans la capitale espagnole n'est pas dans les intentions de Haaland, qui, faut-il le rappeler, n'a rallié Dortmund qu'en janvier dernier (en provenance de Salzburg). L'intéressé, s'il venait à quitter la Ruhr à moyen terme, se verrait d'ailleurs plutôt partir en Premier League, où Manchester United et son compatriote Ole Gunnar Solskjaer lui font la cour depuis des mois. Les Merengue vont probablement devoir revoir leurs plans...