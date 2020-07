Mercato - Hakim Ziyech s'est entraîné avec Chelsea

Recruté par Chelsea lors du dernier mercato hivernal contre 40 millions d'euros (hors bonus), Hakim Ziyech a terminé la saison avec l'Ajax Amsterdam avant de rejoindre son nouveau club. Cette semaine, il a effectué ses premiers pas avec les Blues, après être arrivé à Londres vendredi soir. Le club a partagé des photos de l'international marocain de 27 ans (33 sélections), tout sourire, à l'entrainement. Par contre, il devra attendre le début de la saison 2020-2021 avant de pouvoir jouer son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs.

Check out the full gallery from Hakim Ziyech's first training session as a Blue! 👇