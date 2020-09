Mercato - Hatem Ben Arfa ouvre la porte à un retour en L1

Très rare dans les médias, Hatem Ben Arfa s'est montré plutôt bavard sur le plateau de Téléfoot. Le gaucher de 33 ans, libre de tout contrat, a évoqué un potentiel retour en Ligue 1 pour cette nouvelle saison. Visiblement, celui qui est passé par Lyon, Marseille, Nice, Paris ou encore Rennes n'est pas contre un nouveau come-back dans l'Hexagone.

"La L1 ? Demain, on ne sait pas de quoi est fait le futur. On verra, pour l'instant j'étudie les propositions qui arrivent et on verra. En tout cas, la L1 est vraiment un championnat intéressant. Moi qui est allé en Espagne, aujourd'hui je peux dire que le championnat français est meilleur que le championnat espagnol car les gros clubs comme le Real et le Barça sont les arbres qui cachent la forêt. Dans la majorité des clubs, la L1 est plus forte que la Liga. J'en suis persuadé" a-t-il déclaré sur Téléfoot. Pour rappel, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Bordeaux, a ouvert la porte ces derniers jours au gaucher...