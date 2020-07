Mercato - Héctor Bellerín ne manque pas de prétendants

Depuis près d'une décennie maintenant, Héctor Bellerín arbore les couleurs des Gunners d'Arsenal. L'Espagnol s'est imposé comme un cadre de l'effectif, tout entraîneur confondu, au sein de son couloir droit. Un couloir droit qui, depuis l'intégration du jeune Maintland-Niles et l'arrivée de Cedric Soares dans l'effectif, ne lui est plus aveuglément confié. Rongé par les blessures, le latéral de 25 ans n'a joué que 12 petites rencontres cette saison avec le club londonien. Le joueur formé à la Masia pourrait ainsi reconsidérer son avenir à Arsenal, et ne manque pas de prétendants en Europe.

D'abord annoncé sur les tablettes du PSG par le Daily Express, l'Espagnol, sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2023, est désormais pressenti pour rallier l'Italie. De l'autre côté des Alpes, la Juventus et l'Inter Milan auraient déclaré leur intérêt pour le joueur aux dirigeants londoniens. Aux intentions flatteuses de ces cadors européens s'ajoutent, toujours selon le média britannique, celle du FC Séville, actuel 4e de Liga. La valeur de Héctor Bellerin, estimée par le CIES entre 10 et 15 M d'euros, ne devrait poser problème à aucune de ces quatre écuries. Du pain bénit lorsque l'on connait les qualités de ce joueur.