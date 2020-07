Mercato - Heriberto Tavares devrait signer à Brest

Brest serait proche de recruter Heriberto Tavares (23 ans), ailier gauche au Benfica Lisbonne, selon L'Équipe. Des discussions étaient en cours aujourd'hui entre le directeur sportif brestois, Grégory Lorenzi, et ses homologues portugais. Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Brest, a commenté la possible arrivée du Portugais. "On commence à s'en approcher. C'est un joueur intéressant, polyvalent, qui peut jouer sur les deux côtés et même dépanner dans l'axe. Il est joueur, travaille dans la percussion et a le dribble facile. C'est un profil qu'on ne possède pas", a-t-il expliqué.

Selon Ouest France, Tavares est arrivé à Brest ce vendredi en fin de journée, il devrait passer sa visite médicale rapidement. Pour rappel, le club finistérien s'est déjà renforcé offensivement en début de mercato en achetant Franck Honorat à Saint-Etienne.