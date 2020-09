Mercato - Holveck fait le point sur le mercato rennais

En interview dans l'émission Téléfoot, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck s'est penché sur le mercato de son club. "On cherche un gardien et un défenseur central en priorité. Ce sont les deux dossiers prioritaires. Pour les noms je ne peux pas en dire plus mais le mercato n'est pas fini. En fonction de ce qu'on aura fait, on aura peut-être un peu d'argent pour un troisième poste" a précisé Holveck.